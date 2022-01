O vídeo da filha de Marcel Matz que promete emocionar os adeptos benfiquistas

A carregar o vídeo ...

Marcel Matz presenteou esta quinta-feira os seus seguidores do 'Twitter' com um ternurento vídeo de Marina, uma das três filhas do treinador da equipa de voleibol do Benfica. A menina, de apenas seis anos, não falha a um único jogo do pai e até já sabe dizer a constituição base da formação da Luz... sem direito a guião! [Vídeo: Marcel Matz / Twitter]