As eleições do Benfica ainda dão que falar. Esta segunda-feira, foi partilhado nas redes sociais um vídeo, que tem gerado polémica, de uma urna de voto na casa do clube em Vila Nova de Famalicão, com muitos sócios encarnados a apontarem o dedo à forma como a mesma foi selada. [Vídeo: Associação do Bem / Facebook]