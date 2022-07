David Carmo despede-se do Sp. Braga: «Terei sempre sangue de guerreiro em mim»

A carregar o vídeo ...

O Sp. Braga divulgou esta terça-feira as últimas imagens de David Carmo nas instalações do clube. O defesa-central, que vai reforçar o FC Porto a troco de 22.5 milhões de euros, fez questão de se despedir de todos os companheiros de equipa, da equipa técnica e ainda de alguns funcionários do clube antes de dizer um 'até já' a todos os bracarenses: "Não vai ser a última vez aqui. Serei sempre um de vós, nunca vos vou esquecer. Terei sempre sangue guerreiro em mim", atirou. [Vídeo: Sp. Braga]