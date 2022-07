O vídeo de Pogba que deixou os adeptos da Juventus em polvorosa e que até Mbappé comentou

A carregar o vídeo ...

Se dúvidas houvessem que Paul Pogba está de regresso à Juventus, o jogador dissipou-as numa publicação que fez no Instagram. O médio francês diz em inglês "chegou o momento" e em italiano "vemo-nos em breve". Tudo isto com a hashtag 'PorAlmostBack'... Os adeptos dos bianconeri entraram em polvorosa e até Mbappé comentou a publicação do companheiro de seleção: "És verdadeiramente louco". (Vídeo Instagram)