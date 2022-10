A carregar o vídeo ...

Não está nada fácil a vida de Piqué no Barcelona. Para lá de ter sido assobiado pelos próprios adeptos quando entrou em campo diante do Villarreal, o defesa central está agora debaixo de fogo devido a este vídeo, no qual é possível ver-se a forma como (não) se empenhou no aquecimento para essa partida.