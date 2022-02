O vídeo motivacional do Palmeiras que está a tornar-se viral nas redes sociais

A carregar o vídeo ...

O Palmeiras publicou um vídeo motivacional, com vista ao Mundial de clubes, que conta com a participação de funcionários do clube brasileiro e ainda com a equipa técnica liderada por Abel Ferreira. O vídeo vai ao encontro da frase "todos somos um", que Abel tenta encutir no grupo de trabalho e está a tornar-se viral nas redes sociais junto dos adeptos do clube paulista. Recorde-se que o Palmeiras viajou esta quarta-feira para Abu Dhabi e vai iniciar a participação na competição na próxima terça-feira, diante do vencedor do encontro entre os egípcios do Al Ahly e os mexicanos do Monterrey. [Vídeo: Twitter]