O vídeo que marcou o final do GP da Arábia Saudita: Pai de Verstappen ignorou Pérez nos festejos

Sergio Pérez foi quem subiu ao mais alto lugar do pódio no Grande Prémio de Fórmula 1 da Arábia Saudita. O experiente piloto mexicano largou a corrida da pole position, ainda chegou a perder a liderança para Fernando Alonso, mas rapidamente reconquistou-a para somar a 5.ª vitória da carreira na F1. Max Verstappen, que não tinha concluído a Q2 no dia anterior, largou de 15.º, mas ainda conseguiu um espantoso 2.º lugar. Ainda assim, o resultado não satisfez Jos Verstappen, pai do atual bicampeão mundial de F1, que ignorou por completo os festejos do companheiro de equipa do filho quando regressou para junto da equipa.