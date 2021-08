O vídeo que pode tramar (ainda mais) Maverick Viñales

A carregar o vídeo ...

O canal espanhol DAZN revelou esta quinta-feira um vídeo comprometedor para Maverick Viñales, no qual é possível ver-se (e ouvir-se, principalmente), a forma como leva a sua YZR-M1 ao 'red line' por várias vezes durante o Grande Prémio da Estíria. Terão sido estas ações que levaram a equipa Yamaha a tirá-lo do Grande Prémio da Áustria , com a justificação de um "inexplicável funcionamento irregular da moto", que neste vídeo é bem claro. O espanhol é acusado de ter tentado, de forma deliberada, 'rebentar' com o motor da sua moto...