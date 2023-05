«Obrigado, Salvio»: argentino regressou ao Estádio da Luz e teve direito a mensagem especial

A carregar o vídeo ...

Eduardo Salvio está de passagem por Lisboa e não deixou de visitar o Estádio da Luz, onde jogou maioritariamente entre 2012 e 2019. No relvado, o ex-jogador do Benfica recebeu uma prenda do clube: "Obrigado, Salvio", era a mensagem que passava nos mais recentes painéis luminosos instalados no interior do recinto. O extremo encontra-se em Portugal na companhia da namorada, que fez questão de partilhar o momento com os seus seguidores nas redes sociais.