"Obrigado Sporting": Adán agradece gesto do Sporting ao completar 150 jogos pelo clube

Adán completou 150 jogos pelo Sporting no terreno do Vizela, jogo em que sofreu dois golos mas mesmo assim acabou a celebrar a vitória, por 5-2 . Em resposta a um vídeo dos verdes e brancos que compila os seus melhores momentos, publicado nas redes sociais, o experiente guarda-redes espanhol agradeceu o gesto. "Obrigado Sporting", reagiu, com dois corações verdes. Além dos sportinguistas, também o compatriota Fresneda fez questão de o aplaudir nos comentários.