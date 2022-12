A carregar o vídeo ...

O que lá vai lá vai e mesmo que estejamos a falar de uma final do Mundial'22 (perdida...) há três dias é o mesmo! Kylian Mbappé regressou esta manhã aos treinos no PSG na ressaca de uma final em que foi uma das estrelas maiores mesmo tendo visto o troféu ir para as mãos de outro seu companheiro de equipa: o argentino Lionel Messi [Vídeo Instagram PSG]