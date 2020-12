«Onde vai um vão todos»: frase de Amorim em Famalicão já conquistou adeptos do Sporting

A carregar o vídeo ...

Na conferência de imprensa após o empate (2-2) do Sporting diante do Famalicão, na mais recente jornada da Liga NOS, Rúben Amorim afirmou que os jogadores dos leões manter-se-ão unidos desde o início até ao final do campeonato. "No Sporting, onde vai um vão todos", disse. Esta frase deu origem a uma onda de apoio por parte dos sportinguistas nas redes sociais e até chegou a ser partilhada por Antunes, lateral-esquerdo da equipa. [Vídeo: Instagram / Sporting Tatico]