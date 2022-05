A carregar o vídeo ...

Com o triunfo frente ao Moreirense, o Boavista garantiu a permanência na Liga Bwin e fez a festa em pleno relvado do Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Kenji Gorré, autor de um golos das panteras, foi um dos mais efusivos, tendo os adeptos retribuído ao cantar o nome do jogador