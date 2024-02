Operação Pretoriano: Sandra Madureira apresenta-se na esquadra de Canidelo

A carregar o vídeo ...

Sandra Madureira apresentou-se esta manhã na esquadra da PSP de Canidelo, em Vila Nova de Gaia, para cumprir a medida de coação a que ficou sujeita no âmbito da. A mulher de Fernando Madureira - líder dos Super Dragões, que está em prisão preventiva - tem de se apresentar às autoridades às segundas, quartas e sextas-feiras, entre as 8 e as 22 horas, bem como às horas dos jogos do FC Porto. Sandra esteve 10 minutos no interior da esquadra