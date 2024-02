Operação Pretoriano: veja as imagens da intimidação de Vítor Catão a jornalistas

A carregar o vídeo ...

Vítor Catão, um dos suspeitos detidos no âmbito da Operação Pretoriano é acusado, entre outros motivos, de ter intimidado jornalistas à entrada da AG do FC Porto realizada a 13 de novembro de 2023. No inquérito do Ministério Público pode ler-se que o antigo presidente do São Pedro da Cova "vociferou em direção de um veículo" da SIC: "Ide para casa, ninguém vos chamou aqui, não podem estar aqui". Record mostra-lhe, agora, as imagens desse momento. Note-se que também a equipa de reportagem da CMTV foi igualmente coagida por Vítor Catão: "Ponham-se no car***o, ide embora. Não estão aqui a fazer nada. Não ides filmar nada aqui."