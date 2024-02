Operação Pretoriano: Vítor Catão entra em casa para cumprir prisão domiciliária

A carregar o vídeo ...

Vítor Catão deixou esta sexta-feira o Estabelecimento Prisional de Aveiro para passar a cumprir a prisão domiciliária, a medida de coação que lhe foi decretada pelo Tribunal de Instrução Criminal do Porto, no âmbito da Operação Pretoriano. Catão chegou à sua residência, em Gondomar, ao final da manhã, conduzido por elementos dos serviços prisionais, e vai ficar com pulseira eletrónica até ao julgamento. Assim sendo, ficam apenas detidos Fernando Madureira, o líder dos Super Dragões, e Hugo Carneiro, conhecido por 'Polaco'. Os restantes 9 arguidos estão em liberdade, incluindo a mulher de Madureira, Sandra Madureira, que tem de se apresentar periodicamente às autoridades. (Vídeo CMTV)