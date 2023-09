Operador de câmera não gostou de ser atingido pelo livre de Cristiano Ronaldo

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo dispôs de um livre direto no encontro entre o Al Raed e o Al Nassr, mas no momento da execução acabou por falhar o alvo e atirar ligeiramente ao lado. Contudo, o remate acertou em cheio... num operador de câmera que estava atrás da baliza do Al Raed, que acabou por ser atingido pelo remate do português em cheio na cabeça. A reação que se seguiu demonstra bem que o operador não gostou de ser atingido pelo livre de Ronaldo.