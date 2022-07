Os 10 dispensados do Benfica ao pormenor: jogos, títulos, situação contratual e valor de mercado

A carregar o vídeo ...

São dez os jogadores que compõem a lista de dispensas do Benfica. Entre eles, Meité, Rodrigo Pinho e Chiquinho serão as surpresas, ao passo que André Almeida, Gabriel, Taarabt, Pizzi, Diogo Gonçalves, Gil Dias e Seferovic seriam já nomes expectáveis. Como o nosso jornal já havia adiantado, estes jogadores não terão espaço no plantel encarnado para a próxima campanha e SAD procura colocá-los.