O Benfica tornou-se no primeiro clube a vencer a Taça Intercontinental sub-20, após bater o Peñarol por 1-0, em Montevideu. A glória reverteu em festa rija no balneário, no Uruguai. Já em Lisboa, os campeões foram aplaudidos ao intervalo do Benfica-Dínamo Kiev, em pleno Estádio da Luz.