Os bastidores da vitória do Benfica: da prova de Fórmula 1 à premonição de Jorge Jesus

O Benfica revelou os bastidores de um dia culminado com uma vitória ante o Famalicão (4-1) que começou com os jogadores a verem a prova de Fórmula 1 que decidiu o Mundial da modalidade. As águias revelam vários pormenores de um dia de festa para os benfiquistas no qual Jorge Jesus revelou uma premonição logo após o apito final do árbitro: "Eu disse que ias fazer três [golos]", disse o técnico para Darwin. [Vídeo: Benfica]