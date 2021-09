Os 'bastidores' do segundo golo de Ronaldo e uma bandeira que enche qualquer português de orgulho

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo foi a estrela que mais brilhou (a par de Bruno Fernandes) na goleada (4-1) do Manchester United frente ao Newcastle, para a Premier League. Os red devils divulgaram este sábado, horas após o final do encontro, as imagens dos 'bastidores' dos festejos do segundo golo do craque luso. Repare-se na bandeira que enche qualquer português de orgulho nas bancadas de Old Trafford. [Vídeo: Manchester United]