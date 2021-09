A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo brilhou frente à Irlanda com dois golos perto do final da partida, que deram o triunfo por 2-1 da Seleção Nacional. O segundo golo do capitão da equipa das quinas foi muito celebrado no Estádio do Algarve, com CR7 a tirar a camisola para festejar o momento, que foi capturado do início ao fim pelas câmaras da TNT Sports Brasil.