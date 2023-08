A carregar o vídeo ...

Não admira que Cristiano Ronaldo tenha perdido totalmente a paciência. Esta terça-feira, diante do Shabab Al Ahli, o Al Nassr queixou-se muito do árbitro da partida, com pelo menos cinco lances para penálti muito contestados. Alguns deles, como o de Sadio Mané, chega a ser gritante...