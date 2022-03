A carregar o vídeo ...

Um homem morreu baleado este domingo em Belo Horizonte durante confrontos entre adeptos do Cruzeiro e do Atlético Mineiro, à margem do jogo entre os dois rivais históricos do futebol brasileiro. A vítima tinha 25 anos e foi baleada no abdómen, tendo sucumbido já depois de ser transportado para o hospital. [Vídeo: Twitter]