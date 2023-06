Os dois momentos de magia de Ronaldinho que já se tornaram virais

A carregar o vídeo ...

Ronaldinho Gaúcho pode ter deixado o futebol há alguns anos, mas a magia segue intacta nos pés (e na cabeça) do brasileiro. Esta madrugada, num jogo de estrelas realizado nos Estados Unidos, o antigo craque mostrou isso mesmo, com lances que deixaram as bancadas em delírio. Como este, no qual brilhou primeiro com um toque de habilidade para Paulo Dybala e depois com uma assistência deliciosa para um golo (com um chapéu) de Vinícius Jr.