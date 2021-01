Os dois penáltis polémicos que marcaram o Palmeiras-River: um deles aos 90'+11!

A carregar o vídeo ...

O Palmeiras-River Plate ( 0-2 ), que terminou com o apuramento de Abel Ferreira para a final da Libertadores, ficou também marcado por dois lances de penálti, que acabaram por não se concretizar. No primeiro, o árbitro assinalou o castigo máximo mas, após consultar o VAR, anulou a decisão; no segundo, nada marcou, foi alertado pelo VAR e, após ver as imagens só não marcou penálti porque antes houve um fora de jogo. A decisão foi já aos 90'+11.