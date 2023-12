A carregar o vídeo ...

Amanhã há duelo entre Barcelona e Atlético Madrid. Em entrevista à La Liga, Jan Oblak, antigo guarda-redes do Benfica e atual dono da baliza dos colchoneros, deixou elogios a João Félix, ex-jogador do Benfica e que está no Barça por empréstimo do Atlético Madrid. [Vídeo: La Liga]