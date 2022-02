Os golos, as picardias e a confusão final: Sporting mostra os bastidores do intenso clássico com o FC Porto

A carregar o vídeo ...

Como habitual com todas as partidas, o Sporting partilhou nas suas redes sociais o vídeo com os bastidores da deslocação ao reduto do FC Porto. Desde a chegada à Invicta, passando pelas horas de estágio no hotel, às emoções pré-jogo e a tudo o que aconteceu no relvado do Dragão, neste vídeo poderá ver o outro lado do clássico. Nota para a colocação de vários planos dos elementos da organização identificados por coletes, que estão como se sabe no olho do furacão