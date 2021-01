Os golos da vitória memorável do Palmeiras sobre o River Plate na Libertadores

A carregar o vídeo ...

O Palmeiras, de Abel Ferreira, foi à Argentina derrotar o River Plate por 3-0 e está com pé e meio na final da Taça Libertadores. Veja ou reveja neste vídeo os golos de Rony (27'), Luiz Adriano (47') e Matías Viña (62'), que permitiram à equipa brasileira obter um triunfo memorável e alimentar o sonho de suceder ao Flamengo de Jorge Jesus na conquista da principal prova de clubes da América do Sul. A 2.ª mão desta meia-final disputa-se na próxima quarta-feira, no Allianz Parque, em São Paulo.