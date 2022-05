Carlos Vinícius cumpriu a primeira de duas épocas de empréstimo do Benfica ao PSV, na qual continuou de pé quente. Recorde os seis golos que o avançado, de 27 anos, apontou no campeonato holandês. No total foram sete os tentos que apontou pelo emblema de Eindhoven, sendo que também encontrou as redes adversárias por uma vez na Liga Europa. [Vídeo: One Football]