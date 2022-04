A carregar o vídeo ...

Gianluigi Buffon cometeu um erro clamoroso na visita do Parma ao Perugia, na Serie B italiana. O experiente guarda-redes, de 44 anos, controlou mal uma bola à saída da área e Marco Olivieri aproveitou para fazer o segundo golo da equipa da casa. O jogo terminou com a vitória do Perugia, por 2-1. (Vídeo Twitter)