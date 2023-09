A carregar o vídeo ...

A Jumbo-Visma deu show na 17.ª etapa da Vuelta , que terminou com a vitória de Primoz Roglic, com Jonas Vingegaard a terminar em segundo com o mesmo tempo e Sepp Kuss a fechar o pódio da tirada. Veja os impressionantes metros finais da tirada onde o nevoeiro decidiu dar um ar da sua graça. [Vuelta]