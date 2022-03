De Frank de Boer a Arda Turan. Foram alguns os jogadores que representaram Barcelona e Galatasaray ao longo das suas carreiras. Recordamos aqui alguns deles, a poucos dias do jogo entre as duas equipas para a 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga Europa. O primeiro duelo decorre na quinta-feira em Barcelona (20 horas) e, oito dias mais tarde, é em Istambul que a eliminatória se decide. [Vídeo: One Football]