Ao longo dos anos, foram alguns os jogadores que vestiram as camisolas de Manchester City e Atlético Madrid, como são os casos de Sergio Agüero, Kiki Musampa, Savic e Rodri. No dia em que os dois clubes se vão encontrar em Manchester para a 1.ª mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões, recorde aqui todos eles. [Vídeo: One Football]