Os leões… do futuro: filhos de Nuno Santos, St. Juste e Matheus Reis deram ‘show’ no relvado de Alvalade

A carregar o vídeo ...

Os sportinguistas festejaram oito (!) golos frente ao Dumiense , com direito a ovação ao plantel, e mesmo após o apito final houve outro momento que mereceu aplausos. Já com as equipas nos balneários, foi a vez dos filhos de Nuno Santos e Matheus Reis e a filha de St. Juste subirem ao relvado de Alvalade, acompanhados pelos pais, onde exibiram os seus dotes futebolísticos. Quando fizeram balançar as redes, os adeptos que permaneceram nas bancadas festejaram os golos… como se de um jogo se tratasse. Quem sabe se não estarão aqui os leões do futuro…