Kostas Mitroglou deixou o Benfica no final da época 2016/17 para rumar aos franceses do Marselha, onde ficou temporada e meia e apontou 16 golos em 50 jogos. Recorde os melhores golos do avançado grego, que jogo atualmente no Aris, no emblema gaulês. [Vídeo: One Football]