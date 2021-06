A carregar o vídeo ...

O encontro pode ter tido somente quatro sets, mas as mais de quatro horas de duração da partida (sem qualquer interrupção forçada) dizem bem da qualidade do ténis que se viu esta noite na meia-final entre Novak Djokovic e Rafa Nadal, vencida pelo tenista sérvio. E se não teve a oportunidade de seguir a partida em direto, nada melhor do que ver aqui os melhores momentos.