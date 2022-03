Desde que ingressou no Manchester City em 2017/18, Bernardo Silva já defrontou o Manchester United por nove ocasiões, tendo marcado em três delas. As duas equipas de Manchester voltam agora a defrontar-se no domingo (16h30), em jogo da 28.ª jornada da Premier League. Recorde as três ocasiões em que o internacional português fez balançar as redes dos red devils com a camisola dos citizens. [Vídeo: One Football]