Termina a partida na Luz. O Benfica perde por 1-0 frente à Real Sociedad e fica com a vida muito complicada no Grupo D. Ao fim de três jornadas, as águias continuam sem pontuar e estão, portanto, a 7 pontos tanto da Real Sociedad como do Inter e continuam a 3 do Salzburgo, terceiro classificado do grupo