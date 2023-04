A carregar o vídeo ...

O Palmeiras arrancou este sábado, com o pé direito, a edição do Brasileirão 2023. O verdão recebeu e derrotou o Cuaibá, orientado por Ivo Vieira, por 2-1 , com golos de Endrick (5') e José López (65'), num encontro que teve como destaque a expulsão de Abel Ferreira ainda na 1.ª parte. (: TNT Sports Brasil)