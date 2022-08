Atualmente é no banco do Real Madrid que o podemos encontrar, mas, entre 1976 e 1992, era dentro das quatro linhas que dava nas vistas. O Milan foi a última equipa de Carlo Ancelotti enquanto jogador e foi por lá que passou entre 1987 e 1992. O italiano apontou 11 golos ao longo das cinco épocas em que representou o clube de Milão, pelo qual realizou mais de 100 jogos. Veja aqui os três melhores golos. [Vídeo: One Football]