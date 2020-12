Os triplos que colocaram Steph Curry na história da NBA

A carregar o vídeo ...

Depois dos incríveis 105 triplos consecutivos durante um treino , Steph Curry passou à ação e esta madrugada anotou mais uma grande exibição pelos Golden State Warriors, com mais um registo individual para a história da NBA. No triunfo (128-129) em Chicago, diante dos Bulls, o basquetebolista anotou 5 triplos em 15 tentativas e tornou-se no terceiro jogador da história com mais pontos somados neste tipo de lançamentos, apenas atrás de Reggie Miller e Ray Allen. [Vídeo: NBA]