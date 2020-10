A carregar o vídeo ...

Fique com os derradeiros metros do contrarrelógio de João Almeida deste sábado, numa transmissão do Eurosport espanhol no qual é possível até perceber-se alguma surpresa pelo facto de o português ter conseguido ganhar ainda mais tempo na liderança do Giro'2020. Alberto Contador, um dos comentadores residentes, fez mal as contas e acabou mesmo surpreendido...