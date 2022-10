A carregar o vídeo ...

Oscar Cardozo continua a provar que velhos são os trapos. O antigo avançado do Benfica, agora com 39 anos, marcou o golo da vitória (1-0) do Libertad diante do General Caballero, em jogo do campeonato paraguaio, após um grande passe de Lorenzo Melgarejo, jogador que também representou as águias. [Vídeo: Twitter]