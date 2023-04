Oscar Cardozo está 'on fire': Ex-Benfica voltou a faturar com uma cabeçada fulminante

A carregar o vídeo ...

Oscar Cardozo ajudou o Libertad a vencer com um bis na casa do Sportivo Ameliano, por 5-2, na casa do 5º classificado do campeonato paraguaio. O avançado ex-Benfica está aí para as curvas, aos 39 anos. Com o líder da prova a perder, o Tacuara surgiu na área para empatar o encontro com esta cabeçada fulminante ao minuto 12. Ao minuto 58', de penálti, voltaria a faturar, o 6º golo em 10 jogos, antes de sair ao minuto 74. O ex-Benfica, Lorenzo Melgarejo, mas também marcou um dos golos, ao minuto 80.