Óscar Cardozo revela como 'impediu' Luís Filipe Vieira de emprestar Oblak

A carregar o vídeo ...

Óscar Cardozo, antigo avançado do Benfica, contou num programa de televisão como 'impediu' que o Benfica emprestasse Jan Oblak. O ex-jogador paraguaio recordou que foi chamado ao gabinete do presidente para renovar e que, ao ver uma fotografia do guarda-redes sobre a mesa, perguntou o que lhe ia acontecer. Foi-lhe dito que Oblak ia ser emprestado, para espanto de 'Tacuara' Cardozo: "Vão emprestar o nosso melhor guarda-redes?" Luís Filipe Vieira terá dito: "A sério? É o nosso melhor guarda-redes?" O antigo avançado lembrou que depois disso Oblak acabou por ficar e que no final da época foi vendido ao Atlético Madrid. (Vídeo Twitter)