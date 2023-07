Oscar Lucchini, o arquiteto da capela do San Lorenzo que foi abençoada pelo Papa: «Destaco a sua humildade e simplicidade»

A carregar o vídeo ...

Oscar Lucchini foi o arquiteto encarregado da construção da Capela Padre Lorenzo Massa, que está na Cidade Desportiva do San Lorenzo de Almagro. A obra foi feita com dinheiro doado pelo ator Viggo Mortensen, um grande adepto do San Lorenzo, e os planos da capela foram abençoados pelo então Arcebispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Lucchini, que conheceu pessoalmente Jorge Bergoglio, falou a Record das qualidades humanas que o agora Papa já mostrava. "Lembro-me dele pela sua humildade e simplicidade. Ele não queria que o fôssemos buscar para dar a missa. Decidiu vir de metro", contou. Mas também o futebol foi tema: "Ele lembrava-nos que, para ele, estava gravado na sua memória o trio que jogou no ano 1946 no San Lorenzo: Farro, Pontoni e Martino".