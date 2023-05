A carregar o vídeo ...

Osimhen marcou o golo que dá deixa o Nápoles, neste momento, com uma mão no troféu de campeão da Serie A. O tento do avançado foi festejado com pompa e circunstância no Estádio Diego Armando Maradona, onde os adeptos do Nápoles estão a assistir ao encontro com a Udinese nos ecrãs gigantes, que o clube disponibilizou no recinto para todos os que não conseguiram deslocar-se até Udine.