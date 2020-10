Otamendi comete penálti, Vlachodimos defende, árbitro manda repetir... e Vlachodimos defende

Aos 53' do Benfica-Farense, o árbitro consultou as imagens e assinalou um penálti de Otamendi. Ryan Gauld permitiu a defesa de Vlachodimos mas os algarvios marcaram na recarga. Contudo, Tiago Martins mandou repetir por invasão da área e, na repetição, o guarda-redes do Benfica voltou a defender o remate do escocês. Na jogada seguinte, o Farense... empataria de canto