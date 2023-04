Otamendi desvenda o museu (recheado) que tem em casa e um pormenor... na bebida

A carregar o vídeo ...

Nicolás Otamendi revelou os troféus aos seguidores, ou seja, cópias das maiores conquistas da carreira, onde se incluem um Mundial, uma Copa América e uma Finalíssima. O central argentino do Benfica desvendou também pormenores na bebida favorita do país-natal, o mate: inscrições do Mundial, do número da camisola e o dia em que se sagrou campeão do Mundo.